تعرف على أسعار جميع أنواع الكعك والبسكويت هذا الموسم

كتب – إسلام سعيد

بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك، وبدء استعداد المصريين لشراء كعك العيد، يقدم "اليوم السابع" متوسط أسعار الكعك بجميع أنواع فى المحالات.

وفى وقت سابق قالت شعبة الحلويات فى غرفة القاهرة التجارية، إن أسعار العام الجارى لم تختلف كثيرا عن العام الماضى إلا لبعض الأصناف.

وفيما يلى قائمة بمتوسط أسعار الكعك والبسكويت وغيرها من منتجات يرغب المصريين فى شراءها خلال عيد الفطر.

الكعك:

كيلو كحك سادة بـ 95 ج

كيلو كحك ملبن بـ 95 ج

كيلو كحك عجمية بـ 95 ج

كيلو كحك عين جمل بـ 140 ج

كيلو كحك فسدق بـ 140 ج

كيلو غريبة بـ 120 ج

البسكويت:

كيلو بسكويت " سادة، برتقال، جوز هند، شيكولاتة " بـ 85 ج

كيلو بسكويت مشكل بـ 110 ج

علبة بيتيفور سادة بـ 110 ج (1 كيلو)

علبة بيتيفور بالمكسرات بـ 140 ج (1 كيلو)

علبة منين سادة بـ85 ج (1 كيلو)

علبة منين عجوة بـ85 ج (1 كيلو)

مشكل:

علبة مشكل 1 ك (سادة - بيتي فور ممتاز - بسكويت) بـ 100 ج

علبة مشكل 1,5 ك (كحك سادة - بيتي فور ممتاز - بسكويت - غريبة) بـ 155 ج

علبة مشكل 2 ك (كحك سادة - بيتي فور ممتاز - بسكويت - غريبة) بـ 200 ج

علبة مشكل 3 ك (كحك سادة - كحك عين جمل - بيتي فور ممتاز

بيتي فور بالمكسرات - بسكويت - غريبة) بـ 345 ج

علبة مشكل 4 ك (كحك سادة - كحك عجمية - كحك عين جمل

بيتي فور ممتاز - بيتي فور بالمكسرات - بسكويت - غريبة) بـ 450 ج

علبة صفيح هدايا (كحك سادة - كحك عين جمل - بيتي فور ممتاز

بيتي فور بالمكسرات - بسكويت - بسكويت شيكولاتة

غريبة) بـ 485 ج