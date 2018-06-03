تصديرى مواد البناء: 17% ارتفاعا فى صادرات الحديد والصلب رغم الجمارك الأمريكية

كتب – إسلام سعيد

كشف المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية عن مواصلة صادرات مصر من الحديد والصلب ارتفاعها للشهر الرابع على التوالى، حيث سجلت 370 مليون دولار فى الفترة من يناير إلى أبريل من العام الحالى بارتفاع 17% عن نفس الفترة من العام الماضى، رغم فرض الولايات المتحدة الأمريكية رسوما جمركية على وارداتها من الحديد والصلب من دول العالم المختلفة بنسبة 25% وهو الإجراء الذى طبق على الحديد المصرى.

وأكد بيان اصدره المجلس اليوم الأحد، أن معظم قطاعات مواد البناء شهدت نشاطا ملحوظا فى أول 4 أشهر من العام، ما دفع إجمالى صادرات المجلس إلى الارتفاع بنسبة 10% لتسجل 2 مليار و52 مليون دولار، وهو ما يرجع بصفة أساسية لارتفاع صادرات الصناعات المعدنية بنسبة 11% لتسجل نحو 1.664 مليار دولار ومن أكثرها نموا الألمونيوم ومصنوعاته بنسبة 54% لتسجل 215 مليون دولار وصادرات النحاس ومصنوعاته بنسبة 53% لتسجل 79 مليون دولار ومصنوعات من الحديد كالجسور والصهاريج والأسلاك والمسامير بنسبة 51 % لتسجل 60 مليون دولار، فى حين تراجعت صادرات الحلى والأحجار الكريمة بنسبة 1% لتسجل 906 ملايين دولار.

وأكدت الدكتورة حنان إسماعيل المدير التنفيذى للمجلس التصديرى، أن صادرات قطاعات مواد البناء ارتفعت أيضًا بنسبة 6% لتسجل 388 مليون دولار بفضل نمو صادرات المواد العازلة بنسبة 81% لتسجل 11 مليون دولار، والسيراميك بنسبة 26% لتسجل 55 مليون دولار، والزجاج المسطح بنسبة 19% لتسجل 121 مليون دولار، والأسمنت بنسبة 13% لتسجل 31 مليون دولار، والأدوات الصحية بنسبة 9% لتسجل 44 مليون دولار، فى حين تراجعت صادرات مصر من الرخام والجرانيت بنسبة 6% لتسجل 63 مليون دولار، ومن المواد المحجرية الخام بنسبة 27% لتسجل 53 مليون دولار.

وقالت إن إيطاليا تعد الوجهة الأولى لصادرات مواد البناء يليها السعودية ثم تركيا فى المركز الثالث ثم إسبانيا وفى المركز الخامس الولايات المتحدة الامريكية، ثم السودان سادسا والجزائر سابعا ثم الأردن يليها سوريا وفى المركز العاشر لبنان.