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تشريح جثة سائق سقط بعد القفز من الطابق الثالث للهرب من الشرطة بالجيزة

الأحد، 03 يونيو 2018 12:46 م
تشريح جثة سائق سقط بعد القفز من الطابق الثالث للهرب من الشرطة بالجيزة جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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صرحت النيابة العامة بالجيزة بتشريح سائق لقى مصرعه أثر سقوطه من الطابق الثالث من عقار سكنى بمنطقة جزيرة الدهب بالمنيب، وذلك خلال محاولة قوة أمنية القبض عليه تنفيذاً لحكم قضائى صادر ضده، وطلبت النيابة تقرير الطب الشرعى بشأن الوفاة، وتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

 

بدأت تفاصيل الواقعة، عندما توجهت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الجيزة للقبض على سائق صادر ضده حكم قضائى بمنطقة جزيرة الدهب، إذ حاول السائق الهرب عبر النافذة فى محاولة للانتقال لشقة مجاورة، إلا أنه اختل توازنه وسقط من الطابق الثالث مفارقا الحياة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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