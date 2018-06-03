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ترامب يتساءل: هل المدعى الخاص بالملف الروسى يسرب معلومات للصحافة؟

الأحد، 03 يونيو 2018 12:05 ص
ترامب يتساءل: هل المدعى الخاص بالملف الروسى يسرب معلومات للصحافة؟ ترامب
(أ ف ب)
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لمح الرئيس الامريكى دونالد ترامب، إلى احتمال أن يكون المدعى الخاص روبرت مولر، المكلف التحقيق فى حقيقة وجود أى تواطؤ بين حملة ترامب الانتخابية وروسيا، يسرب وثائق للصحافة.

وكتب ترامب تغريدة جاء فيها: "لم يحصل تواطؤ مع روسيا (باستثناء من قبل الديموقراطيين) متى ستنتهى حملة الملاحقات هذه ؟".

واضاف الرئيس الأمريكى "المدعى العام "وزارة العدل" هل يقومان بتسريب رسائل محاميى لوسائل الإعلام التى تبث أخبارا كاذبة؟ ألا يجب التحقيق فى الفساد الديمقراطى بدلا من ذلك؟".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز نشرت السبت رسالة سرية من عشرين صفحة وجهها فريق محامى الرئيس الاميركى إلى المدعى روبرت مولر فى يناير الماضي، ونص رسالة ثانية وجهت فى يونيو 2017.

وفى الرسالتين يرفض محامو الرئيس إخضاعه للتحقيق، معتبرين أنه "فى نظامنا السياسى لا يمكن ان يكون الرئيس متاحا لمساءلته".

كما يعتبرون أنه لا يمكن أن يتهم دونالد ترامب بعرقلة مسار العدالة لأنه يتمتع بصلاحية دستورية تتيح له وضع حد للتحقيق الذى تشرف عليه وزارة العدل.

       

 


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