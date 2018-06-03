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تجديد حبس ربة منزل 15 يوما بتهمة الاتجار بالبشر فى السيدة زينب

الأحد، 03 يونيو 2018 03:12 م
تجديد حبس ربة منزل 15 يوما بتهمة الاتجار بالبشر فى السيدة زينب محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس ربة منزل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار بالبشر.

 

فيما تواصل نيابة السيدة زينب الجزئية برئاسة المستشار حاتم الخطيب، تحقيقاتها مع ربة منزل لاتهامها بالاتجار فى الأطفال وبيعهم بمنطقة السيدة زينب للوقوف على نشاطها الإجرامى.

 

وكانت وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب، تلقت معلومات مفادها قيام "عنايات. أ"،55 سنة، ربة منزل بمحاولة بيع طفلتين بغرض استخدامهما كخادمات لسيدة تدعى "رضا. ع"،48 سنة، ربة منزل.

 

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمة وبحوزتها كل من الطفلتين "ندى. محمد" 13 سنة و"ريتاج. محمد" 12 سنة، واعترفت بالاتجار فى الأطفال بقصد استخدامهن خادمات مقابل مبالغ مالية تتحصل عليها من الطرف المستفيد وتم تحرير المحضر رقم 5527 لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.

 
 

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النيابة العامة

الاتجار بالبشر

السيدة زينب




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