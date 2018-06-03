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"تايم": تعريفة ترامب الجمركية على الاتحاد الأوروبى تضر صناعة الويسكى

الأحد، 03 يونيو 2018 07:30 م
"تايم": تعريفة ترامب الجمركية على الاتحاد الأوروبى تضر صناعة الويسكى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد
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قالت مجلة "تايم" الأمريكية إن عواقب قرار الرئيس دونالد ترامب بفرض تعريفة جمركية على واردات الصلب والألمونيوم أصبحت محسوسة بالفعل فى الأسواق العالمية، لكن صانعى أحد المنتجات الأمريكية الشهيرة يقولون إنهم سيعانون أكثر من أى فئة أخرى، وهى صناعة الويسكى.

 وقال الاتحاد الأوروبى، الجمعة، إنه سيفرض رسوما جمركية على الوارادات الأمريكية ردا على قرار تراقب فرض تعريفة بـ 25% على واردات الصلب، و10% على الألمونيوم القادمة من الاتحاد الأوروبى والمكسيك وكندا. وهؤلاء الحلفاء الرئيسيون لأمريكا قد سبق إعفائهم من التعريفة التى تم فرضها على دول أخرى فى مارس.

 ويعد بوربون ويسكى من بين الصادرات الأمريكية على قائمة الأهداف المحتملة للإجراءات الانتقامية من الاتحاد الأوروبى، إلى جانب دراجات هارى ديفيدسون ومنتجات "ليفى" للجينز، وقال مقطرو وبائعو الويسكى للتايم إن التهديد بالانتقام أصبح له تأثير بالفعل، وأوضح أحدهم أنه حتى قبل فرض التعريفة، أصبح يخسر، مشيرا إلى أن لديه مستهلكين فى أوروبا توقفوا عن طلب المنتج لأنهم يشعرون بالقلق.

وأضاف أنه كان عليه أن يحد من الضرر مع الشركاء فى إيطاليا وبريطانيا، بخفض أرباحه لأن الناس على الجانب الآخر لن يتضرروا. ولو أن الحصول على ويسكى البوربون الأمريكى أصبح أغلى ثمنا، فإن هذا سينطبق أيضا على كافة المنتجات.

 

 


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