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تأييد حكم عدم اختصاص المحكمة بحظر ترشح أعضاء مجلس النواب لانتخابات الأندية

الأحد، 03 يونيو 2018 01:03 م
تأييد حكم عدم اختصاص المحكمة بحظر ترشح أعضاء مجلس النواب لانتخابات الأندية انتخابات-أرشيفية
كتب كريم صبحى
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قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأحد، بتأييد حكم عدم اختصاص المحكمة فى الدعوى التى تطالب بحظر ترشح أعضاء مجلس النواب لانتخابات مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية.
 
 
وكان المحامى محمد حامد سالم تقدم باستئناف على حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
 
 
وحملت الدعوى رقم 2662 لسنة 2017، واختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.
 
 
وذكر مقيم الدعوى أنه فوجئ بعدد كبير من أعضاء مجلس النواب بخوض ماراثون انتخابات الأندية والاتحادات الرياضية، مثل (النائب إلهامي عجينة، ومحمد فرج عامر، والنائبة رانيا علوانى، وإسماعيل نصر الدين)، مؤكدًا أن ترشح النواب لعضوية ورئاسة الأندية مخالف للقانون والدستور.

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