تأخر إقلاع 5 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل والصيانة

كتب محمود عبد الغنى

شهد مطار القاهرة الدولى، تأخر إقلاع 5 رحلات دولية، عن موعدهم المقرر بجدول التشغيل، بسبب ظروف التشغيل.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن الرحلة التابعة لخطوط طيران لوفتهانزا رقم 583 المتجهة إلى مدينة فرانكفورت، ورحلة الخطوط الإيطالية رقم 804 المتجهة إلى مدينة ميلان، ورحلةخطوط طيران الخليج رقم 80 المتجهة إلى البحرين، ورحلة الخطوط الكويتية رقم 539 المتجهة إلى الكويت، ورحلة خطوط طيران الآتحاد رقم 658 المتجهة إلى أبوظبي، تأخروا أكثرمن ساعة عن موعدهم بجدول التشغيل.