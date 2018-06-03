تأجيل محاكمة رئيس حى روض الفرج لاتهامه بتلقى رشوة لجلسة 1 يوليو المقبل

كتب عامر مصطفى

أجلت الدائرة 13 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار يوسف عثمان، وعضوية نبيل يوسف، وياسر الأحمداوى، وسكرتارية محمد عطية، فى محاكمة رئيس حى روض الفرج، بتهمة تلقى رشوة، واستغلال منصبه فى التربح، لجلسة 1 يوليو لحضور الشاهد الأول.

ونظر القاضى القضية بغرفة المداولة بعد أن حضر المتهم مرتديا الملابس المدنية لسابقة إخلاء سبيله على ذمة القضية.

وكانت نيابة حوادث شمال القاهرة، بإشراف المستشار مازن يحيى - المحامى العام الأول - قررت إحالة رئيس حى روض الفرج؛ للمحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة تقاضى رشوة 20 ألف جنيه من أحد المقاولين.

وكشفت التحقيقات عن أن رئيس حى روض الفرج، اتفق مع المقاول على الرشوة نظير منحه ترخيص هدم لعقار قديم اشتراه وهدمه وأقام آخر مكانه، حيث أكد الشهود تورط المتهم، وأيد المقاول صحة الواقعة.

وألقى ضباط هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس حى روض الفرج "محمد.ع"، متلبسا بتقاضى رشوة من مقاول قدرها 20 ألف جنيه، مقابل تسهيل الحصول على رخصة هدم عقار، وبناء آخر مكانه.