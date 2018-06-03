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تأجيل إعادة محاكمة أحمد دومة فى "أحداث مجلس الوزراء" لـ 13 يونيو

الأحد، 03 يونيو 2018 05:21 م
تأجيل إعادة محاكمة أحمد دومة فى "أحداث مجلس الوزراء" لـ 13 يونيو أحمد دومة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل إعادة محاكمة أحمد دومة، بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، لـ 13 يونيو لاستكمال سماع الشهود.

 

كانت محكمة النقض قد ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد .

 

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.

 


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