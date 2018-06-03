بريطانيا تعد مقترحات الخروج من الاتحاد الأوروبى لعرضها فى قمة يونيو

رويترز

قال وزير الداخلية البريطانى ساجد جاويد، اليوم الأحد، إن بريطانيا ستكون لديها مجموعة جيدة من المقترحات لسياسات الخروج من الاتحاد الأوروبى جاهزة للعرض فى اجتماع لزعماء الاتحاد هذا الشهر وأضاف أنه يتوقع ردا إيجابيا من بروكسل.

وتواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى صعوبات فى التوصل إلى مقترح لترتيبات جمركية لمرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد، وهو ما يمثل أكبر عقبة حتى الآن أمام المحادثات، لعرضه أثناء مفاوضات مع بروكسل مع اقتراب الموعد المقرر لخروج بريطانيا من التكتل فى مارس 2019.

وقالت أيرلندا أمس السبت إن ماى أمامها نحو أسبوعين لعرض المقترحات لكن حكومتها منقسمة وسخر مسؤولون من الاتحاد الأوروبى من مسودات يجرى بحثها فى لندن.

وقال جاويد إن المناقشات بين الوزراء للاتفاق على موقف موحد تحرز تقدما قبيل القمة المقررة يومى 28 و29 يونيو.

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سى) "أنا على ثقة تامة من أن رئيسة الوزراء سيكون لديها مجموعة جيدة من المقترحات عندما يحين موعد اجتماع المجلس فى يونيو حزيران، وأن زملاءنا فى أوروبا سيستقبلونها بشكل إيجابى".

وقال إن المقترحات ستكون متمشية مع تصريحات ماى السابقة وأن مسودة السياسات التى وعدت بها ستنشر قبل القمة.