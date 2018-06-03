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برلمانيات عن وقائع إساءة "منى المذبوح" لمصر: يجب محاكمتها علنيا لتكون عبرة

الأحد، 03 يونيو 2018 02:00 ص
برلمانيات عن وقائع إساءة "منى المذبوح" لمصر: يجب محاكمتها علنيا لتكون عبرة اللبنانية منى
كتب محمد أبو عوض
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غضب عارم اجتاح الشارع المصرى عقب نشر " اللبنانية منى المذبوح" فيديو تطاولت فية بأبشع وأقذر الألفاظ على مصر العظيمة التى استقبلتها وعلى كل نساء ورجال مصر، حيث وصفت المرأة المصرية والرجل المصرى والدولة المصرية بألفاظ وصفات وعبارات يعف اللسان ويمتنع القلم عن ذكرها بحسب مقيم الدعوة القضائية تجاها، وهو ما دعا نائبات البرلمان للتدخل والمطالبة بعدد من الإجراءات تجاه المذبوح.

استنكرت النائبة جليلة عثمان عضو لجنة لجنة الثقافة والإعلام والآثار، سلوك منى المذبوح والاتهامات البذيئة التى وجهتها إلى نساء مصر قائلة: "سيده تبحث عن الشهرة، يبدو أنها ليس طبيعية كأنها تحت تأثير المخدر".

وطالبت جليلة عثمان خلال تصريح لـ"اليوم السابع" السلطات المصرية بمنع دخول منى المذوبح مصر بعد قضاء فترة عقوبتها على خلفية جرائم السب والقذف وإهانة سيدات مصر، قائلة:" غير لائق أن تتواجد المذبوح داخل مصر بعدما سبت كل سيدات مصر باقذع الشتائم والتهم".

من جانبها قالت النائبة نوسيلة أبو العمرو، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، إن السيدة العربية معروف عنها الأخلاق والعزة والكرامة، وخصوصا المرأة المصرية التى وصلت لأعلى المناصب وتمثل الرقى والأخلاق وما حدث من تفلت اللسان لـ"منى المذبوح"، يؤكد على ضرورة منعها وأمثالها من دخول مصر.

وتابعت عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، أن المدبوح هى وجهة سيئة للمرأة اللبنانية، ولا تعبر عن أهل الذوق والأدب المعروف عن الشعب اللبنانى، ولكنها تمثل نفسها لذلك يجب منعها من دخول الأراضى المصرية بعد التحقيق معها والانتهاء من الحكم عليها حكما عادلا بما يتناسب مع الجرم الأثم الذى اقترفته.

فى السياق ذاته قالت النائبه سحر عتمان، عضو مجلس النواب، إنه يجب معاقبة "منى المدبوح" وتكون محاكمتها علنية لتكون مثال حى لكل من تسول له نفسة الإساءة لمصر، ولشعبها أمام العالم.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن تجرأ هذة المرأة على مصر بهذا الشكل البشع هو يعبر عن ثقافتها وأدبها المعدوم والذى من المستحيل  أن يكون مرتبط بشخصية عرفت أقل القليل من الاحترام للبلد المضيف لها، وعلينا عدم تعميم الأمر على الجميع فمصر بها عدد كبير من العرب، نصفهم على الأقل من السيدات العرب سواء من سوريا أو فلسطين أو العراق أو لبيا أو حتى من اليمن أو السودان بالإضافة إلى عدد من الطالبات التى تدرس فى الجامعات المصرية سواء عرب أو افريقيا، ولم نسمع لمثل هذة المرأة، الغير مهذبة.

جدير بالذكر أن تقدم الدكتور سمير صبري المحامى ببلاغ للمستشار نبيل صادق، النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد اللبنانية مني علي مذبوح، لتطاولها على المرأة المصرية والرجل المصرى.

وقال البلاغ، إن منى مذبوح اللبنانية الجنسية حضرت إلى الأراضى المصرية وعند قدومها استقبلت بكل ترحاب، وفجأة وعبر موقعها نشرت فيديو تطاولت فية بأبشع وأقذر  الألفاظ علي مصر العظيمة التي استقبلتها وعلي كل نساء ورجال مصر، حيث ووصفت المرأة المصرية والرجل المصرى والدولة المصرية بألفاظ وصفات وعبارات يعف اللسان ويمتنع القلم عن ذكرها.

وطالب البلاغ بإصدار أمر بإدراجها علي قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد وضبطها وإحضارها والتحقيق معها فيما تضمنه هذا البلاغ وتقديهما للمحاكمة العاجلة، وعقب تنفذيها للعقوبة التى قد يقضي عليها بها ترحيلها إلى بلادها ومنعها نهائيا مدى حياتها من دخول مصر.

وعلى الفور ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على منى المذبوح، لبنانية الجنسية، بناء على قرار الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة لاتهامها بسب وقذف الشعب المصرى والتطاول على سيدات مصر.


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