برلمانى لبنانى: منح الجنسية اللبنانية من صلاحيات رئيس الجمهورية

بيروت (أ ش أ)

قال عضو مجلس النواب اللبنانى إبراهيم كنعان إن منح الجنسية اللبنانية هو أمر من صلاحيات رئيس الجمهورية، معربا عن ثقته فى الرئيس ميشال عون، لإيمانه بالقانون والمنهج المؤسسى فى إدارة الدولة الأمر الذى جعله يطلب من الأمن العام اللبنانى التحقق من الأسماء المدرجة فى (مرسوم التجنيس) الصادر مؤخرا لصالح قرابة 400 شخص من جنسيات مختلفة وإفادته بنتيجة التحقيق.

وأضاف كنعان - فى حديث لبرنامج (لقاء الأحد) عبر إذاعة صوت لبنان صباح اليوم - : "أن قرار رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم التجنيس يتسم بالجرأة والشفافية ويتفق مع أحكام القانون"، لافتا إلى أن الرئيس ميشال عون له تاريخ وطنى وسياسى معروف وتعامل بمسئولية مع مرسوم التجنيس.

وأشار إلى أن الخطوة التى قام بها أمس السبت، وهى طلب التحقق من الأسماء الواردة بالمرسوم بمعرفة الأمن العام تفتح المجال أمام تصحيح الخطأ فى حال وجد ومحاسبة أى مقصر أو متواطئ.

وتابع كنعان: "أن تشكيل الحكومة اللبنانية لا يحتمل أى تأخير فى ظل التحديات العديدة التى يشهدها لبنان"، لافتا إلى وجود إرادة لتشكيل الحكومة وظهورها، وأنه يتم حاليا العمل على إزالة أسباب العوائق أمام إنجاز التشكيل.

وقال: "إنه من الطبيعى أن ترفع التيارات والكتل والفرقاء السياسيون سقوف مطالبهم فى تشكيل الحكومة، غير أن المعيار الأوحد يجب أن يتمثل فى أن يكون التشكيل وفقا لأحكام الكتل النيابية، حيث أن الجميع يريد أن يرى حكومة عمل ونجاح فى كافة المجالات وليست حكومة سجالات ومناكفات".