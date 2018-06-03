بدء امتحان التربية الدينية للثانوية العامة والأمن يصرف أولياء الأمور عن اللجان

كتب محمود راغب

بدأ منذ قليل، امتحان مادة التربية الدينية لطلاب الثانوية العامة، بلجان مدارس شبرا والتوفيقية بروض الفرج بمحافظة القاهرة، الذى يستمر لما يقرب من ساعة ونصف مدة الامتحان، بعد انتهاء النصف ساعة الفترة المقررة كراحة للطلاب عقب انتهاء امتحان مادة اللغة العربية.

وصرف أفراد الأمن المسئولين عن تأمين اللجان أولياء الأمور عن محيط المدارس تزامنا مع انطلاق امتحان مادة التربية الدينية.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة بدأت اليوم الأحد 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر قرابة 656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.