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الأحد، 03 يونيو 2018 04:54 م
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انحراف طائرة عسكرية جزائرية عن مسارها وإصابة طاقمها

الأحد، 03 يونيو 2018 03:34 م
انحراف طائرة عسكرية جزائرية عن مسارها وإصابة طاقمها طائرة عسكرية
أ ف ب
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية الأحد أن طائرة عسكرية من طراز هيركول سي-130 انحرفت عن مسارها اثناء هبوطها فى القاعدة الجوية ببسكرة (جنوب) ما تسبب باصابة طاقم الطائرة ب"جروح طفيفة"، وذلك بعد أقل من شهرين من أكبر كارثة جوية فى تاريخ البلاد.

وأوضحت وزارة الدفاع فى بيان أنه " أثناء هبوطها بالقاعدة الجوية ببسكرة (400 كلم جنوب الجزائر) إنحرفت طائرة عسكرية خالية من الركاب عن مسارها بمدرج القاعدة الجوية، ما تسبب فى إصابة طاقم الطائرة بجروح طفيفة اضافة إلى تسجيل أضرار مادية للطائرة"، بدون أن يذكر عدد الجرحى.

وتابع البيان "على إثر ذلك، أمرت القيادة العليا للجيش الوطنى الشعبى بفتح تحقيق قصد الكشف عن الملابسات المحيطة بهذا الحادث".

وكان موظف فى مطار بسكرة فضل عدم الافصاح عن اسمه، أكد لوكالة فرنس برس وقوع "حادث" بدون تسجيل سقوط جرحى.

وكانت وسائل اعلام محلية تحدثت عن اصابة ثمانية اشخاص، يرجح انهم من طاقم الطائرة.

وشهدت الجزائر فى 11 إبريل أكبر كارثة جوية فى تاريخها حيث قتل 257 شخصا -اغلبهم عسكريون وعائلاتهم- فى تحطم طائرة عسكرية من نوع اليوشين -76 اثناء اقلاعها من القاعدة الجوية ببوفاريك على بعد 25 كلم غرب العاصمة الجزائرية.

وشهدت طائرات الجيش الجزائرى خلال الأعوام الماضية حوادث اسفرت عن عشرات الضحايا.

وفى فبراير 2014، تحطمت طائرة اليوشين سي-130 تابعة للقوات الجوية الجزائرية فى منطقة جبلية على بعد 500 كلم شرق الجزائر بينما كانت تستعد للهبوط. واسفر الحادث عن 77 قتيلا من الجنود وعائلاتهم.


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