انتحار طالب بالصف الثالث الثانوى شنقا فى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قام طالب بالصف الثالث الثانوى بالانتحار فى ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، بشنق نفسه داخل غرفة نومه قبل بدء الامتحانات بساعات قليلة.

وكان اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ، تلقى اخطارا من العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتلقى مأمور مركز شرطة بلطيم بلاغا بوصول "ع. ع .ع" 18 سنة لمشرحة مستشفى بلطيم المركزى جثة هامدة وتبين أن الطالب المتوفى أقدم على شنق نفسه داخل غرفة نومه، حيث تبين أن الطالب المذكور تعرض لضغوط وتوتر شديدين من قبل أسرته للحصول على مجموع عالى.

كما تبين من التحريات الأمنية أن الطالب استغل عدم وجود أسرته بالمنزل ليلة السبت لخروجهم لقضاء بعض الاحتياجات، وقام بتعليق نفسه بغرفة نومه بحبل، وعند عودتهم فوجئوا به مشنوقا، فقاموا بإنزاله ونقله لمستشفى بلطيم المركزى لمحاولة إسعافه ولكن الأطباء أخبروهم بوفاته، وبالعرض على مفتش الصحة تبين وجود أثار خنق حول العنق، فقام بإخطار النيابة العامة والتى قررت انتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة، كما قررت النيابة استدعاء الأب وباقى أفراد الأسرة لسؤالهم عن أسباب ودوافع انتحار ابنهم.