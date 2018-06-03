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اليابان تتفق على تعاون أمنى بحرى مع الولايات المتحدة واستراليا

الأحد، 03 يونيو 2018 08:17 ص
اليابان تتفق على تعاون أمنى بحرى مع الولايات المتحدة واستراليا رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى
طوكيو (أ ش أ)
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اتفقت اليابان والولايات المتحدة وأستراليا على ضرورة تعاون المجتمع الدولى فى التعامل مع أى محاولة لتغيير الوضع الراهن فى بحر الصين الجنوبى من جانب واحد.

وذكرت صحيفة ذا جابان تايمز اليابانية أنه تم التوصل إلى الاتفاق بين وزير الدفاع اليابانى هيستونورى أونوديرا ونظيريه الأمريكى جيمس ماتيس والاسترالى ماريز باين على وضع خطة عمل استراتيجية توفر مبادئ توجيهية للأمن البحرى للبلدان الثلاثة.

وقال أونوديرا إن اليابان تأمل فى الحفاظ على نظام بحرى حر ومفتوح بالتعاون مع الولايات المتحدة وأستراليا فى إطار استراتيجية لإقامة منطقة حرة هندية ومفتوحة.

وأضاف قائلا " بعد الاجتماع الثلاثى فى سنغافورة، فإن المبادئ التوجيهية ستشمل كيفية تعاون الدول الثلاث فى حال محاولة الصين تغيير الوضع الراهن بالقوة".

وأكد وزراء الدفاع، تعاون بلدانهم لإجبار كوريا الشمالية على اتخاذ إجراءات ملموسة لإزالة جميع أسلحة الدمار الشامل.

وأشارت الصحيفة إلى أن أونوديرا عقد اجتماعات منفصلة مع نظرائه البريطانى والألمانى والفلبينى لتأكيد التعاون الوثيق ولتحقيق نزع السلاح النووى لكوريا الشمالية.

 


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