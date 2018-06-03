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النظام القطرى يبدد أموال شعبه ويدفع ملايين الدولارات لتلميع صورته.. وثائق

الأحد، 03 يونيو 2018 02:37 م
النظام القطرى يبدد أموال شعبه ويدفع ملايين الدولارات لتلميع صورته.. وثائق تميم بن حمد
كتب : أحمد جمعة
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يواصل النظام القطرى نهب أموال شعبه وتبديدها لصالح تلميع صورته أمام الدول الغربية وتحديدا فى تجميل العلاقات بين الدوحة وواشنطن، ونشر موقع العين الإخبارى الإماراتى وثائق لعدة تعاقدات بين النظام القطرى ووزارة العدل الأمريكية، تشمل اتفاقيات أبرمتها الحكومة القطرية، عبر سفارتها بواشنطن، مع شركات علاقات عامة.

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وقال الموقع الإخبارى أن عقود ضخمة تتجاوز قيمتها المسجلة 14 مليوناً و500 ألف دولار تغطى الفترة الممتدة حتى الأشهر القليلة المقبلة، وتشكل استثمارات "التلميع" ورشاوى الاستجداء والترضية، بحثا عن ممر تضمن به الدوحة، فى عزلتها، موقفا أمريكيا لصالحها. 

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وأبرمت الحكومة القطرية خلال الأشهر القليلة الماضية ما يقرب من 18 عقدا مع شركات علاقات عامة أمريكية لتلميع صورة النظام القطرى المتهم بتمويل ورعاية الإرهاب فى المنطقة، وذلك فى ظل عزلة اقليمية تعيشها قطر بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب والجماعات المسلحة فى منطقة الشرق الأوسط ودول القارة الأفريقية.

 

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