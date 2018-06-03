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المتحدث باسم الأوقاف: إذا تحولت أقوال المسلم إلى أفعال سيتغير المجتمع

الأحد، 03 يونيو 2018 11:22 م
المتحدث باسم الأوقاف: إذا تحولت أقوال المسلم إلى أفعال سيتغير المجتمع الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الاوقاف
كتب - إسماعيل رفعت
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أكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف والمتحدث باسم الوزارة، أن شهر رمضان شهر الصلة والبر وما أجمل أن ينفذ كل مسلم ما يقول حتى نتحلى بأخلاق الإسلام ولو فعلنا لتغير المجتمع.

وأشار خلال ملتقى الفكر الإسلامى المقام بجوار مسجد الإمام الحسين، أن شهر رمضان يشهد مسارعة فى الخيرات.

وأوضح أن الحسنات مضاعفة فى شهر رمضان، حيث إن الإسلام يتفرد بحث الناس على البر والصلة والوقوف بجوار المحتاج، مضيفًا أن الإنسان ينفق على قدر ما يحب، مضيفًا أن الإنفاق يجعل المجتمعات تتحلى بالحب والود ويبتعد عنه البغضاء والكراهية.

 

 


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