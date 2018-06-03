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القوات العراقية تعتقل شبكة إرهابية لداعش فى سامراء

الأحد، 03 يونيو 2018 07:54 م
القوات العراقية تعتقل شبكة إرهابية لداعش فى سامراء الشرطة العراقية
بغداد (أ ش أ)
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أعلنت قيادة عمليات مدينة سامراء العراقية، اليوم الأحد، اعتقال شبكة إرهابية لتنظيم داعش خلال عملية أمنية فى المنطقة.

وقال قائد عمليات سامراء اللواء الركن عماد الزهيرى - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز، "إن أبطال القوات الأمنية لقيادة عمليات سامراء نفذوا عملية أمنية وبجهد استخبارى متميز ومن خلال نصب الكمائن، أسفرت عن إلقاء القبض على شبكة إرهابية لداعش الإرهابى".

وفى بغداد، أفاد مصدر فى الشرطة بمقتل مدنى وإصابة 5 آخرين فى انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل سوق شعبى بمنطقة الحسينية شمالى بغداد، مضيفا أن قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب وجثة القتيل إلى دائرة الطب العدلى.

 


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