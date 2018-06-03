القبض على تشكيل عصابى بحوزتهم 11 قطعة لمخدر الحشيش بالبحيرة

البحيرة - جمال ابو الفضل - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، من ضبط تشكيل عصابى بحوزتهم 11 قطعة حشيش بإدكو.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة إدكو مفادها قيام كل من: "أدهم .ح.ز" 20 سنة عاطل و"طاهر .ض.م" 27 سنة عاطل ومقيمان المعدية بدائرة المركز بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من مدينة إدكو مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين المذكورين بمأمورية بمحال إقامتهما وأماكن ترددهما، أسفرت عن ضبطهما حال مزاولتهما نشاطهما الإجرامي بمدينة إدكو وبحوزتهما 11 قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 110 جرامات، ومبلغ 1340جنيهاً، عدد 2 هاتف محمول و"مطواة".

و بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط "بقصد الاتجار"، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وأضاف الثانى بحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.