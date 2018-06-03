القابضة للتشييد تسوق لمشروع عقارى فندقى باستثمارات 3 مليارات جنيه

كتب عبد الحليم سالم

تبدأ الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام تسويق أكبر مشروع خدمى تجارى إدارى فندقى ترفيهى يتم تنفيذه بواسطة تحالف من كبار شركات القابضة باستثمارات حوالى 3 مليارات جنيه.

ويقع المشروع على مساحة 14 الف متر بمنطقة محرم بك بمحافظة الاسكندرية ويتم تنفيذه بواسطة تحالف شركات المعادى للتنمية والتعمير والنصر للاسكان والتعمير والنصر العامة للمقاولات " حسن علام " .

وقال المهندس محمود حجازى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير فى بيان اليوم، إن المشروع يأتى فى إطار سلسلة التعاون والتضافر المنتهجة من الشركات التابعة للقابضة للخروج بمنتجات عقارية تمثل إضافة للسوق المصرى، يتم تنفيذها وكذلك الترويج إليها بأحدث الآليات وأعلى جودة .

وأشار إلى أن الشركات انتهت من الحصول على التراخيص الخاصة بالمشروع، وتسعى الشركات من خلاله لتنويع محفظة مشروعاتها الاستثمارية وعدم اقتصارها فقط فى القطاع العقارى على المشروعات السكنية .

وأوضح ان الشركات التابعة والعاملة فى قطاع الاسكان لديها خطط توسعية لتنفيذ مشروعات بمختلف انحاء الجمهورية وليس فقط مدن المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك لتلبية احتياجات شرائح مختلف من المواطنين .

وقالت نجلاء السعيد رئيس مجلس إدارة شركة التسويق التابعة للقابضة، إن المشروع يضم أبراجا تحوى وحدات فندقية وإدارية وتجارية وتم تصميمها على اعلى مستوى وتحديد الاستخدامات التى تتلاءم مع احتياجات المنطقة مشيرة إلى أن الشركة بدأت إعداد خطتها الترويجية للمشروع والتى سيتم خلالها اتباع اليات متنوعة.

وأشارت إلى أن الشركة تعاقدت مؤخراً مع عدد من شركات القطاع الخاص الكبرى للترويج لمشروعاتها العقارية ، وجارى دراسة العديد من العروض الاخرى والمفاضلة بينها لاختيار الشركات الجادة والتى تتوافق سياستها مع استراتيجية ريل مارك وخطتها التوسعية فى السوق .

وأضافت أن الشركة حرصت منذ تأسيسها على الاستعانة بالخبرات الإدارية والتسويقية والقانونية، وأوضحت أن الشركة استطاعت بناء على تطبيق تلك الاستراتيجية تحقيق مبيعات تعاقدية تقترب من 2 مليار جنيه لصالح شركات التطوير العقارى التابعة للشركة القابضة وتسعى لتتخطى حاجز الثلاثة مليارات جنيه خلال 2018.