العراق: إصابة 4 مدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة غربى كركوك

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أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الأحد، بإصابة أربعة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة شمال غربى محافظة كركوك.

وقال المصدر - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية - : "إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من سيارة بداخلها أربعة أشخاص فى منطقة حطين قرب مركز للشرطة بقضاء الدبس 45 كم شمال غربى كركوك ما أسفر عن إصابتهم".

وأضاف: "أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما قامت سيارات الإسعاف بنقل الجرحى إلى أقرب مستشفى من أجل تلقى العلاج".

يذكر أن محافظة كركوك 250 كم شمال بغداد تشهد أعمال عنف شبه بين فترة وأخرى وخاصة مناطق جنوب غربى كركوك، فيما تعلن الأجهزة الأمنية باستمرار عن اعتقال مطلوبين بتهمة الإرهاب وقياديين بتنظيم (داعش) الإرهابي.