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"الصناعات الهندسية": زيادة المكون المحلى يساهم فى الحد من زيادة الأسعار

الأحد، 03 يونيو 2018 01:17 م
"الصناعات الهندسية": زيادة المكون المحلى يساهم فى الحد من زيادة الأسعار محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات
كتبت: دانه الحديدى
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أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ان الغرفة لديها خطة لزيادة المكون المحلى فى عدد من الصناعات الهندسية، وتحديدا فى صناعات "الأجهزة الكهربائية، الأدوات المنزلية، المعدات والآلات، تشكيل المعادن"، بنسب تتراوح من 75% إلى 80% بنهاية العام الجارى.

 

وأضاف المهندس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن رفع نسبة المكون المحلى بالمنتجات المصرية، يساهم فى الحفاظ على اسعار تلك المنتجات وعدم زيادتها الفترة المقبلة، خاصة مع الارتفاع المتوقع فى تكلفة الانتاج، خاصة فى ظل رفع الدعم الجزئى المرتقب على اسعار الوقود، الامر الذى يتبعه زيادة فى المراحل المختلفة للتصنيع.

 

وأشار رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إلى ان استخدام مكونات انتاج محلية الصنع بدلا من المستوردة يساهم فى خفض تكلفة الانتاج، نظرا لخفض تكلفة استيراد مكونات التصنيع مع الخارج، كما ان التوجه لمكونات التصنيع المحلية يعنى تشغيل مصانع جديدة وتشجيع الصناعة المحلية.

 

 


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المكون المحلى

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