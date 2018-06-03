الصحة: لم نتلق بلاغات بإصابات أو إغماءات لطلاب لجان الثانوية العامة حتى الآن

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة، أن غرفة عمليات الوزارة لم تتلق أى بلاغات حتى الآن، بشأن وجود حالات مرضية أو إصابات فى لجان امتحانات الثانوية العامة.

وقال الدكتور خالد الخطيب فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن غرفة أزمات الوزارة منعقدة برئاسة الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والدكتور شريف وديع مستشار الوزير للرعاية الحرجة والطوارئ ومستمرة فى عملها على مدار الساعة، وتقدم كل الدعم لجميع المديريات الصحية ومتصلة بغرفة عمليات الاسعاف مشيرا إلى أن فرق الانتشار السريع مستعدة بكامل طاقتها للتدخل فى إسعاف وعلاج الطوارئ.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة أن غرفة العمليات تواصلت فى ساعات مبكرة من صباح اليوم مع مديرى المستشفيات، للتأكد من جاهزيتهم لاستقبال طوارئ الثانوية العامة فى أى وقت، والتنبية على الإسعاف والإغاثة السريعة، لتمكين الطلاب من أداء امتحاناتهم.

وتابع خالد مجاهد أن جميع سيارات الإسعاف المنتشرة بمحيط اللجان ولجان التصحيح تعمل على مدار الساعة، مشيرا إلى أن الوزارة وفرت كل أدوية الطوارئ بالمستشفيات، تحسبا لأى حالات مرضية بين الطلاب.