الصحة: غرفة أزمات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة فى جميع المحافظات

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم عمل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة لمتابعة الحالات المرضية الطارئة أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة، على أن تقدم الدعم الكامل لجميع القائمين على الخدمة الصحية بالقاهرة والمحافظات.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة والسكان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، انه تم التنبية على مديرى المستشفيات بالتواجد فى مقرعملهم مبكرا، ومتابعة جميع الحالات المرضية التى يتم نقلها من اللجان الخاصة بالامتحانات إلى المستشفيات.

وأضاف خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة، أن جميع أدوية الطوارئ متوفرة بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية بالجمهورية وتابع أن سيارات الإسعاف المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية يتوفر بها جميع الخدمات الصحية اللازمة لتقديم الإغاثة للطلاب .