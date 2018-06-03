الصحة: استقبال 27 حالة مرضية بالمستشفيات فى أول أيام امتحانات الثانوية العامة

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 27 حالة مرضية من طلاب الثانوية العامة بمستشفيات وزارة الصحة، وذلك خلال اليوم الأول للامتحانات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إسعاف 4 حالات وغادروا، فيما تم نقل 23 حالة إلى المستشفيات لتلقى العلاج والرعاية اللازمة، لافتاً إلى أن الحالات تراوحت مابين إغماء، وهبوط عام، ومغص معوى، وضيق بالتنفس، وتشنجات عصبية، وحالات نفسية، ومن المنتظر خروج معظمهم خلال الساعات القليلة القادمة.

وأشار "مجاهد" إلى أن مسشفيات محافظة كفر الشيخ استقبلت 7 حالات، وأسيوط 2، والبحيرة 3، والمنيا 2، وبنى سويف 2، والإسكندرية 2، والجيزة 2 ، ودمياط 2، والشرقية حالة واحدة.

وأكد " مجاهد" أنه يتواجد داخل كل لجنة من لجان امتحانات الثانوية العامة عضو من الفريق الصحى (طبيب أو زائرة صحية) تم تدريبهم علي علاج الحالات البسيطة وعمل الإسعافات الأولية للحالات التى تحتاج إلى إحالة.

ولفت " مجاهد" إلى الدفع بـ 1200 سيارة اسعاف تتواجد عدد كبير منها أمام اللجان العامة، بالإضافة إلى جاهزية سيارات أخرى بأماكن قريبة من اللجان تتوجه بسرعة فور ورود البلاغ إليها مع استعداد جميع المستشفيات لاستقبال أى حالات مرضية.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة أعدت خطة طوارئ شاملة لتأمين فترة امتحانات الثانوية العامة والأزهرية شملت رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية وتجهيز فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجه والعاجلة، إضافة إلى تحديد مستشفيات الإخلاء ودعم المستشفيات بأطباء فرق الانتشار السريع المركزية، كما تم تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته، ورفع درجة الاستعداد فى المحافظات تحسبًا لأى طوارئ ويتابع تنفيذها غرفة الطوارئ والأزمات بالوزارة برئاسة الدكتور شريف وديع مستشار الوزير للرعايات، ويتم رفع تقرير يومى للدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، حتى انتهاء فترة الامتحانات.