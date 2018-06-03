video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 03 يونيو 2018 03:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: استقبال 27 حالة مرضية بالمستشفيات فى أول أيام امتحانات الثانوية العامة

الأحد، 03 يونيو 2018 02:59 م
الصحة: استقبال 27 حالة مرضية بالمستشفيات فى أول أيام امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2018
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 27 حالة مرضية من طلاب الثانوية العامة بمستشفيات وزارة الصحة، وذلك خلال اليوم الأول للامتحانات.

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إسعاف 4 حالات وغادروا، فيما تم نقل 23 حالة إلى المستشفيات لتلقى العلاج والرعاية اللازمة، لافتاً إلى أن الحالات تراوحت مابين إغماء، وهبوط عام، ومغص معوى، وضيق بالتنفس، وتشنجات عصبية، وحالات نفسية، ومن المنتظر خروج معظمهم خلال الساعات القليلة القادمة.

 

وأشار "مجاهد" إلى أن مسشفيات محافظة كفر الشيخ استقبلت 7 حالات، وأسيوط 2، والبحيرة 3، والمنيا 2، وبنى سويف 2، والإسكندرية 2، والجيزة 2 ، ودمياط 2، والشرقية  حالة واحدة.

 

 وأكد " مجاهد" أنه يتواجد داخل كل لجنة من لجان امتحانات الثانوية العامة عضو من الفريق الصحى (طبيب أو زائرة صحية) تم تدريبهم علي علاج الحالات البسيطة وعمل الإسعافات الأولية للحالات التى تحتاج إلى إحالة.

 

ولفت " مجاهد" إلى الدفع بـ 1200 سيارة اسعاف تتواجد عدد كبير منها أمام اللجان العامة، بالإضافة إلى جاهزية سيارات أخرى  بأماكن قريبة من اللجان تتوجه بسرعة فور ورود البلاغ إليها مع استعداد جميع المستشفيات لاستقبال أى حالات مرضية.

 

جدير بالذكر أن وزارة الصحة أعدت خطة طوارئ شاملة لتأمين فترة امتحانات الثانوية العامة والأزهرية شملت رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية وتجهيز فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجه والعاجلة، إضافة إلى تحديد مستشفيات الإخلاء ودعم المستشفيات بأطباء فرق الانتشار السريع المركزية، كما تم تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته، ورفع درجة الاستعداد فى المحافظات تحسبًا لأى طوارئ ويتابع تنفيذها غرفة الطوارئ والأزمات بالوزارة برئاسة الدكتور شريف وديع مستشار الوزير للرعايات، ويتم رفع تقرير يومى للدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، حتى انتهاء فترة الامتحانات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وكيل "تعليم قنا": إصابة طالبة بحالة إغماء أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة

وزير التعليم يتفقد غرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة

صور.. 16 حالة غياب فى أول أيام امتحانات الثانوية العامة بالوادى الجديد

الصحة

المستشفيات

الثانوية العامة

شاومينج

شاومينج بيغشش

الثانوية العامة 2018

امتحانات الثانوية العامة 2018

امتحان الثانوية العامة 2018

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تسريب امتحانات الثانويه العامة 2018

امتحان العربى 2018




لا تفوتك
التعليم: ضبط طالب بالمنوفية مسئول عن تصوير أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

التعليم: ضبط طالب بالمنوفية مسئول عن تصوير أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

"قوى البرلمان" توافق على زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها

"قوى البرلمان" توافق على زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها

صور.. اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمحافظات.. حالات إغماء بالجملة بين الطلاب والمراقبين.. أول تسريب للامتحان بالمنوفية.. وضبط حالات غش مختلفة داخل اللجان

صور.. اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمحافظات.. حالات إغماء بالجملة بين الطلاب والمراقبين.. أول تسريب للامتحان بالمنوفية.. وضبط حالات غش مختلفة داخل اللجان

قبل انطلاق المونديال.. ماذا تقول مدرجات السوشيال ميديا عن كوبر؟.. راجل بركة وخطته مع المنتخب ماشية بنور الله.. يحب الأسلوب الدفاعى والهجوم على محمد صلاح.. وآخرون يدافعون: مدرب عالمى ويلعب وفقا لإمكانيات لاعبيه

قبل انطلاق المونديال.. ماذا تقول مدرجات السوشيال ميديا عن كوبر؟.. راجل بركة وخطته مع المنتخب ماشية بنور الله.. يحب الأسلوب الدفاعى والهجوم على محمد صلاح.. وآخرون يدافعون: مدرب عالمى ويلعب وفقا لإمكانيات لاعبيه

صور.. المنتخب يتدرب على فترتين فى بيرجمو استعدادا لمواجهة بلجيكا

صور.. المنتخب يتدرب على فترتين فى بيرجمو استعدادا لمواجهة بلجيكا

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة