video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 03 يونيو 2018 09:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الشرطة تستدعى رئيس مجلس الشيوخ النيجيرى بعد اتهامه بالتورط فى عمليات سطو

الأحد، 03 يونيو 2018 08:42 م
الشرطة تستدعى رئيس مجلس الشيوخ النيجيرى بعد اتهامه بالتورط فى عمليات سطو البرلمان النيجيرى
لاجوس (أ ف ب)
إضافة تعليق

استدعت الشرطة النيجيرية الأحد، رئيس مجلس الشيوخ لجلسة استجواب بعدما أفاد أفراد فى عصابة جرمية بتورطه فى عمليات سطو على مصارف اسفرت عن مقتل 33 شخصا.

ويرأس بوكولا ساراكى مجلس الشيوخ النيجيرى، وهو ثالث المناصب أهمية فى الدولة، وشغل بين 2003 و2011 منصب حاكم ولاية كوارة حيث حصلت عمليات السطو فى وضح النهار فى وسط مدينة أوفة فى 5 أبريل الماضى.

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية جيموه موشود إنه تم اعتقال 22 مشتبها بهم على خلفية عمليات السطو على 6 مصارف فى أوفة، بينهم خمسة من زعماء العصابة أشاروا الى تورط ساراكى.

وقال موشود فى بيان إن "قوات الشرطة النيجيرية استدعت رئيس مجلس الشيوخ السناتور بوكولا ساراكى للرد على اتهامات طاولته فى اعترافات زعماء العصابة الخمسة".

وقال المتحدث إن زعماء العصابة اعترفوا بأنهم يعملون لدى ساراكى فى "البلطجة السياسية تحت اسم حركة التحرير الشبابية" المعروفة باسم "جود بويز".

وتابع المتحدث أنهم "أقروا واعترفوا بأن رئيس مجلس الشيوخ السناتور بوكولا ساراكى وحاكم ولاية كوارة الحاج عبد الفتاح أحمد يزودانهم بالأسلحة والمال والسيارات".

وقال موشود إنه تم تعقب سيارة رباعية الدفع من نوع "لكزس" يعتقد أنها تعود لساراكى استخدمت فى عمليات السطو وصولا إلى مقر حكومة كوارة فى لورين عاصمة الولاية، وتم اعتقال اثنين من مساعدى الحاكم.

وأضاف المتحدث أن "التحقيق لا يزال مستمرا وتم تكثيف الجهود من أجل اعتقال مشتبه بهم آخرين لا يزالون طليقين، وسيساق جميع المشتبه بهم المتورطين إلى المحاكمة عند الانتهاء من التحقيق".

والشهر الماضى لمح ساراكى، الذى يواجه اتهامات بالفساد، إلى أن الشرطة تعد مؤامرة ضده لتوريطه فى عمليات السطو، الأمر الذى نفته الشرطة.

وساراكى عضو فى حزب "المؤتمر التقدمى" الحاكم الذى ينتمى إليه الرئيس محمد بخارى ونائبه يمى اوسينباجو.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البرلمان النيجيرى يستدعى الرئيس بخارى بعد أعمال العنف

أشخاص يقتحمون جلسة للبرلمان النيجيرى ويخطفون صولجانا

نيجيريا

اخبار نيجيريا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
التعليم: ضبط طالب بالمنوفية مسئول عن تصوير أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

التعليم: ضبط طالب بالمنوفية مسئول عن تصوير أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

"قوى البرلمان" توافق على زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها

"قوى البرلمان" توافق على زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها

صور.. اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمحافظات.. حالات إغماء بالجملة بين الطلاب والمراقبين.. أول تسريب للامتحان بالمنوفية.. وضبط حالات غش مختلفة داخل اللجان

صور.. اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمحافظات.. حالات إغماء بالجملة بين الطلاب والمراقبين.. أول تسريب للامتحان بالمنوفية.. وضبط حالات غش مختلفة داخل اللجان

قبل انطلاق المونديال.. ماذا تقول مدرجات السوشيال ميديا عن كوبر؟.. راجل بركة وخطته مع المنتخب ماشية بنور الله.. يحب الأسلوب الدفاعى والهجوم على محمد صلاح.. وآخرون يدافعون: مدرب عالمى ويلعب وفقا لإمكانيات لاعبيه

قبل انطلاق المونديال.. ماذا تقول مدرجات السوشيال ميديا عن كوبر؟.. راجل بركة وخطته مع المنتخب ماشية بنور الله.. يحب الأسلوب الدفاعى والهجوم على محمد صلاح.. وآخرون يدافعون: مدرب عالمى ويلعب وفقا لإمكانيات لاعبيه

صور.. المنتخب يتدرب على فترتين فى بيرجمو استعدادا لمواجهة بلجيكا

صور.. المنتخب يتدرب على فترتين فى بيرجمو استعدادا لمواجهة بلجيكا

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة