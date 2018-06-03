السياحة ترصد مخالفة شركات لضوابط العمرة لتعديل سكن المعتمرين دون إخطارها

كتبت ميرفت رشاد

قال مجدى شلبى، رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة، ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، المتواجد حاليا بالمملكة العربية السعودية، لمتابعة موسم العمرة واستكمال الإجراءات التنفيذية لموسم الحج المقبل، إن لجان الوزارة المتواجدة بالمدينة المنورة ومكة رصدت مخالفة بعض الشركات المنفذة لرحلات العمرة ،بتعديل سكن المعتمرين بدون إخطار الوزارة .

وأضاف " رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة" فى اتصال هاتفى من السعودية لـ " اليوم السابع"، أن لجان الوزارة مكلفة بالمرور على سكن المعتمرين، للتأكد من راحتهم، وتنفيذ بنود البرنامج، وفقا للتعاقد مع الشركة المنظمة للرحلة، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من الشركات ملتزمة بتنفيذ الضوابط المعتمدة لموسم العمرة، كما تشيد الشركات بجهود اللجان لتطهير السوق من الشركات التى تسىء لسمعة القطاع السياحى.

كما أجرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، اتصالا هاتفيا للاطمئنان على المعتمرين، مشددة على ضرورة تقديم كافة سبل الراحة لضيوف الرحمن، لأداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة.

وأضاف " رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة" فى اتصال هاتفى من السعودية لـ " اليوم السابع"، أن وزيرة السياحة أكدت على ضرورة تذليل أى مشاكل قد تواجه المعتمرين والعمل على حلها فورا، والتأكد من تنفيذ البرنامج المتعاقدين عليه مع الشركات، للتأكد من أنها حصة رمضان وليس من بينها حصة شعبان، وأشادت " المشاط" بالدور الرقابى للجان الوزارة المتواجدة بالسعودية وإحكام الرقابة والمتابعة لرصد المخالفين للضوابط رحلات العمرة لإنجاح الموسم .

كان مجدى شلبى، رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة، رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة،توجه الأربعاء الماضى، إلى المملكة العربية السعودية ، وذلك للوقوف على ترتيبات موسم الحج القادم، وفقا لما تم الاتفاق عليه مع الجانب السعودى وبما يكفل نجاح الموسم وضمان أمن وسلامة الحجاج المصريين مع الحفاظ على مصلحة الشركات السياحية المصرية.