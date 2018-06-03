السفير الإثيوبى بالخرطوم: مصر والسودان وإثيوبيا أوجدت مخرجا لأزمة سد النهضة

وكالات الأنباء

قال سفير إثيوبيا لدى الخرطوم، ملوقيتا زودى، إن مصر وإثيوبيا والسودان أوجدت مخرجا لأزمة سد النهضة خلال الاجتماع الأخير فى أديس أبابا.

وأضاف فى تصريحات صحفية أن الدول الثلاث توصلت إلى اتفاق شامل خلال اجتماع أديس أبابا بشأن سد النهضة.

وبين أن اجتماع القاهرة المقبل سيكون امتدادا لما تم الاتفاق عليه فى أديس أبابا.

وأشار إلى أنه تم إنجاز 65% من مشروع السد، مشيرا إلى أن الجوانب العملية والأجواء المحيطة بالمفاوضات، تؤكد أنه ستتم تسوية الأزمة بعد أن تتفق الدول الثلاث على الجوانب التقنية.

وتابع أن "سد النهضة يخدم مصالح الدول الثلاث جميعها وسنحتفل بإنجازه قريبا إن شاء الله".