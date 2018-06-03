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السد العالى للكهرباء: تنفيذ مشروعين فى أوغندا بـ 104 ملايين جنيه

الأحد، 03 يونيو 2018 04:58 م
السد العالى للكهرباء: تنفيذ مشروعين فى أوغندا بـ 104 ملايين جنيه المهندس محمد كمال قريطم رئيس شركة السد العالى
كتب عبد الحليم سالم
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قال المهندس محمد كمال قريطم رئيس مجلس إدارة شركة السد العالى للمشروعات الكهربائية والصناعية " هايديلكو" ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، أن الشركة تنفذ حاليا مشروعين فى دولة أوغندا بالشراكة مع شركة هندية عالمية .

وأشار قريطم ل" اليوم السابع " أن قيمة المشروعين تصل إلى 104 ملايين جنيه  ،وعبارة عن مد خطوط كهرباء ، لافتا إلى إنه من المهم تواجد الشركة فى السوق الافريقى ،الذى يمثل تربة خصبة للغاية فى مشروعات الكهرباء والبنية الأساسية .

وقال محمد قريطم إنه تم عقد الجمعية العامة للشركة لمناقشة موازنة العام المالى 2018-2019 ،برئاسة المهندس محمود حجازى رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير ، حيث تستهدف الشركة تحقيق 33 مليون جنيه أرباحا وتحقيق 429 مليون جنيه إيرادات.

فيما يتوقع أن تحقق الشركة 25 مليون جنيه أرباح بنهاية العام المالى الجارى ،وتحقيق 200 مليون جنيه إيرادات .

 

 


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السد العالى للكهرباء

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محمد كمال قريطم

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محمود حجازى




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