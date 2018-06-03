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"الزراعة" تسمح بالإفراج عن شحنة القمح الروسى بعد غربلتها

الأحد، 03 يونيو 2018 08:52 م
"الزراعة" تسمح بالإفراج عن شحنة القمح الروسى بعد غربلتها قمح - أرشيفية
كتب عز النوبى
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قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه بناء على الطلب الذى تقدم به صاحب شحنة القمح الروسى المقدرة بـ63 ألف طن إلى هيئة الرقابة على الصادرات الواردات بشأن إعادة تحليل عينات من شحنة القمح فى المعامل التابعة لمعهد أمراض النبات، تمت إعادة التحليل، وأظهرت النتائج أن نسبة الأرجوت وفقا للنتائج النهائية 0.01% وعليه سيتم الإفراج عن الشحنة بعد غربلتها.
 
وأكدت مصادر بوزارة الزراعة، لـ"اليوم السابع"، أن النتيجة النهائية أكدت ضرورة اتخاذ قرار بغربلة الشحنة قبل السماح بدخولها البلاد مع استمرار إنهاء الشحنة تحت التحفظ لحين الانتهاء من غربلة الكمية نهائيًا.
 
 
 
 
 

 


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