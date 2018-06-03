الرقابة على الصادرات: 1.5 مليار دولار صادرات مصر الصناعية خلال أبريل 2018

كتب – إسلام سعيد

كشف اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة أن حجم الصادرات المصرية غير البترولية لشهر إبريل 2018 سجل 1.9 مليار دولار، لافتا إلى أن الصادرات الصناعية غير البترولية 1.5 مليار دولار بينما بلغت الصادرات المصرية الغذائية 482 مليون دولار.

وأشار جابر، فى تصريحات له، إلى أن قيمة الصادرات المصرية لمجموعة دول جامعة الدول العربية بلغت قيمتها 794 مليون دولار يليها المجموعة الدولية لدول الاتحاد الأوروبى بقيمة 523 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 121 مليون دولار، ثم مجموعة دول أفريقيا بدون الدول العربية بقيمة 114 مليون دولار)، وحققت باقى دول العالم قيمة قدرها 496 مليون دولار.

وأعلن جابر ارتفاع صادرات 4 مجالس تصديرية، حيث جاء فى المقدمة صادرات "المجلس التصديرى لمواد البناء" التى سجلت 465 مليون دولار خلال إبريل 2018 مقارنة بـ 462 مليون دولار فى إبريل 2017 يليه صادرات"المجلس التصديرى لمنتجات الكيماويات والأسمده" والتى بلغت 352 مليون دولار خلال إبريل 2018 مقارنة بـ 322 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق.

وسجل "المجلس التصديرى للغزل والنسيج" زيادة للصادرات ليصبح 75 مليون دولار) خلال إبريل 2018 مقارنة بـ71 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، كما ارتفعت صادرات "المجلس التصديرى للصناعات اليدوية" بقيمة 20 مليون دولار خلال إبريل 2018 مقابل 91 مليون دولار خلال أبريل 2017.