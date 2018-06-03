الداخلية تقرر غلق 22 مركزا تعليميا وفضائية تزامنا مع امتحانات الثانوية

كتب محمود عبد الراضى

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية، حيث وجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لمواجهة مختلف صور الخروج على القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام لضبط جميع المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات.. وأسفرت جهودها عن ضبط (13) قضية (سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل)، وكذا (1928) قضية فى مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن فى مجال متابعتها للأسواق وشن الحملات التفتيشية لضبط المخالفات التموينية عن ضبط (1485) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية، إسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائى وغير غذائى، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية ).

ونجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة مختلف أشكال الفساد المالى والإدارى والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الاستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (6) قضايا متنوعة.

واسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية فى مجال ضبط المخالفات فى مجال عمل الإدارة وفى مجال إنتهاك حقوق الملكية الفكرية عن ضبط (22) قضية (مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات، حاسب آلى، مطبوعات)، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة جميع الأنشطة الإجرامية.

كما قامت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بتوجيه حملات موسعة فى مجال مكافحة جرائم سرقة التيار الكهربائى وضبط مرتكبيها.. أسفرت جهودها عن ضبط (8156) قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل) عن ضبط (441) قضية متنوعة.