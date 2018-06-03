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الداخلية تضبط 33 قطعة سلاح نارى غير مرخص فى حملات أمنية

الأحد، 03 يونيو 2018 01:06 م
الداخلية تضبط 33 قطعة سلاح نارى غير مرخص فى حملات أمنية سلاح مضبوط - أرشيفية
كتب ــ محمود عبد الراضى
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 نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ينجح فى ضبط 34 متهما، وبحوزتهم 33 قطعة سلاح ناري، في حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط حائزى وتجار الأسلحة النارية وورش تصنيعها على مستوى الجمهورية.
 
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها من بينها مكافحة جرائم (تهريب ، تصنيع ، اتجار ، إحراز ، حيازة ) الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.
 
 

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