الداخلية تضبط صاحب محل بيع سماعات لغش امتحانات الثانوية العامة

كتب محمود عبد الراضى

نجح قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن بيع سماعات صغيرة الحجم تُستخدم فى حالات الغش داخل لجان الامتحانات، فى إطار متابعة ما تم تداوله موخرا على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الإعلان عن بيع سماعات صغيرة الحجم تستخدم فى حالات الغش.

وتمكن قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال التقنيات الفنية من رصد الحساب المسمى (أصغر سمعه أصغر سمعه) على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" القائم على نشر مُشاركات تتضمن الإعلان عن بيع سماعات صغيرة الحجم تُستخدم فى حالات الغش داخل لجان الامتحانات، حيث تبين من الفحص الفنى للحساب المشار إليه إلى أن القائم عليه يدعى "محمد.ر.ى"، حاصل على ليسانس حقوق، ومقيم بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الفيوم تم ضبط المذكور وبحوزته (هاتف محمول) والمرتكب من خلاله الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل تُشير لإدارته الحساب المشار إليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وسابقة شرائه تلك السماعات من أحد المحال بمنطقة العتبة بالقاهرة وقيامه بإعادة بيعها لرغبته فى الحصول على مكاسب مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.