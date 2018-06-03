video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 03 يونيو 2018 03:50 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط صاحب محل بيع سماعات لغش امتحانات الثانوية العامة

الأحد، 03 يونيو 2018 03:06 م
الداخلية تضبط صاحب محل بيع سماعات لغش امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

نجح قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن بيع سماعات صغيرة الحجم تُستخدم فى حالات الغش داخل لجان الامتحانات، فى إطار متابعة ما تم تداوله موخرا على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الإعلان عن بيع سماعات صغيرة الحجم تستخدم فى حالات الغش.

 

وتمكن قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال التقنيات الفنية من رصد الحساب المسمى (أصغر سمعه أصغر سمعه) على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" القائم على نشر مُشاركات تتضمن الإعلان عن بيع سماعات صغيرة الحجم تُستخدم فى حالات الغش داخل لجان الامتحانات، حيث تبين من الفحص الفنى للحساب المشار إليه إلى أن القائم عليه يدعى "محمد.ر.ى"، حاصل على ليسانس حقوق، ومقيم بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم.

 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الفيوم تم ضبط المذكور وبحوزته (هاتف محمول) والمرتكب من خلاله الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل تُشير لإدارته الحساب المشار إليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وسابقة شرائه تلك السماعات من أحد المحال بمنطقة العتبة بالقاهرة وقيامه بإعادة بيعها لرغبته فى الحصول على مكاسب مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

امسك غشاش.. "التعليم" تضبط المسئول عن تسريب امتحان اللغة العربية إلكترونيا.. تتبع مسار ورقة الامتحان كشف عن طالب بالمنوفية صور ورقة الأسئلة وبثها عبر الإنترنت وإلقاء القبض عليه.. واستقرار بكافة أنحاء الجمهورية

صور.. اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمحافظات.. حالات إغماء بالجملة بين الطلاب والمراقبين.. أول تسريب للامتحان بالمنوفية.. وضبط حالات غش مختلفة داخل اللجان

الداخلية

الثانوية العامة

الغش

تسريب الامتحانات




لا تفوتك
التعليم: ضبط طالب بالمنوفية مسئول عن تصوير أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

التعليم: ضبط طالب بالمنوفية مسئول عن تصوير أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

"قوى البرلمان" توافق على زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها

"قوى البرلمان" توافق على زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها

صور.. اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمحافظات.. حالات إغماء بالجملة بين الطلاب والمراقبين.. أول تسريب للامتحان بالمنوفية.. وضبط حالات غش مختلفة داخل اللجان

صور.. اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمحافظات.. حالات إغماء بالجملة بين الطلاب والمراقبين.. أول تسريب للامتحان بالمنوفية.. وضبط حالات غش مختلفة داخل اللجان

قبل انطلاق المونديال.. ماذا تقول مدرجات السوشيال ميديا عن كوبر؟.. راجل بركة وخطته مع المنتخب ماشية بنور الله.. يحب الأسلوب الدفاعى والهجوم على محمد صلاح.. وآخرون يدافعون: مدرب عالمى ويلعب وفقا لإمكانيات لاعبيه

قبل انطلاق المونديال.. ماذا تقول مدرجات السوشيال ميديا عن كوبر؟.. راجل بركة وخطته مع المنتخب ماشية بنور الله.. يحب الأسلوب الدفاعى والهجوم على محمد صلاح.. وآخرون يدافعون: مدرب عالمى ويلعب وفقا لإمكانيات لاعبيه

صور.. المنتخب يتدرب على فترتين فى بيرجمو استعدادا لمواجهة بلجيكا

صور.. المنتخب يتدرب على فترتين فى بيرجمو استعدادا لمواجهة بلجيكا

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة