الداخلية تحبط محاولة راكب تهريب حشيش عبر مطار القاهرة

كتب محمود عبد الراضى

أفادت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى ضبطت راكب أثناء محاولته تهريب 40 جرام لجوهر الحشيش المخدر أثناء سفره خارج البلاد، فى إطار جهود الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى لإحكام السيطرة الأمنية على المنافذ ومكافحة الجرائم بجميع أشكالها، وخاصة جرائم التهريب وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى من ضبط " محمود.ح" حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية، مقيم بالمهندسين بمحافظة الجيزة، أثناء إنهاء إجراءات سفره على إحدى الرحلات المتجه إلى إحدى الدول العربية، وبحوزته ( كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 40 جراما) كانت مخبأة داخل حقائبه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة المختصة.