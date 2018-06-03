الداخلية العراقية: ضبط 400 حاوية مملوءة بمواد متفجرة فى الموصل

بغداد (أ ش أ)

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد ، ضبط أكثر من 400 حاوية مملوءة بمواد متفجرة فى الموصل.

وقال الناطق باسم الداخلية - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية، إن فوج طوارئ الشرطة الثانى التابع لقيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات دقيقة تمكن من العثور على مخزن يحتوى على أكثر من 400 حاوية مملوءة بمواد متفجرة سريعة الاشتعال فى منطقة حى التنك فى الجانب الأيمن لمدينة الموصل.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادى قد أعلن فى وقت سابق تحرير الموصل من تنظيم داعش الإرهابى.