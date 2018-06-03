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الأحد، 03 يونيو 2018 12:53 م
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الحماية المدنية تسيطر على حريق محل مواتير فى الدقهلية

الأحد، 03 يونيو 2018 12:08 م
الحماية المدنية تسيطر على حريق محل مواتير فى الدقهلية حريق - صورة أرشيفية
الدقهلية - محمد حيزة
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، من السيطرة على حريق نشب داخل محل لبيع معدات المواتير الكهربائية وكافتيريا بمدينة جمصة بالدقهلية، إثر حدوث ماس كهربائى مما تسبب فى احتراق محتويات المحلين.

وكان اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من مأمور قسم شرطة جمصة بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة  بنشوب حريق بمحل بمنطقة الكرنك.
 
وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء بقيادة المقدم أحمد عوض رئيس قسم الإطفاء، وبإشراف اللواء مروان عبدالمعطي مدير إدارة الحماية المدنية والرائد إسلام صقر رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ وجرى السيطرة على الحريق وإخماده. 
 
وبالفحص تبين نشوب الحريق بمحل "معدات ومواتير كهربائية" بالطابق الأرضى بعقار مكون من ثلاث طوابق، يستأجره "حامد م  ع" 44 سنة تاجر وامتدت النيران لكافيتريا مجاورة للمحل استئجار "حمادة س  م" 38 سنة عامل، 
وتسبب الحريق فى احتراق بعض محتويات المحل والكافيتريا، ولم ينجم عن ذلك ثمة إصابات بسؤال مستأجرى المحل والكافيتريا وعللا سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى بالتوصيلات الداخلية بالمحل ولم يتهما أحد بالتسبب فى ذلك.
 
جري التحفظ على مكان الحريق وإخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

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