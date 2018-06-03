video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 03 يونيو 2018 04:18 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الحكومة توضح حقيقة فرض عقوبات على الأسر المنجبة أكثر من طفلين

الأحد، 03 يونيو 2018 03:27 م
الحكومة توضح حقيقة فرض عقوبات على الأسر المنجبة أكثر من طفلين مركز معلومات مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
إضافة تعليق

أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بنية وزارة التضامن الاجتماعى فرض عقوبات على الأسر التى لم تلتزم ببرنامج "كفاية 2" التابع للوزارة وتنجب أكثر من طفلين، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعى، والذى نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا نية على الإطلاق لدى الوزارة لفرض أى إجراءات عقابية تجاه الأسر التى تنجب أكثر من طفلين، مشددة على أن تلك الأخبار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وتستهدف أحداث حالة من البلبلة لدى الرأى العام.

 

وأشارت الوزارة إلى أن برنامج ‏"كفاية 2"‏ التابع لها يهدف إلى تحقيق استراتيجية الدولة فيما يتعلق بمواجهه الزيادة السكانية، من خلال رفع الوعى لدى السيدات فى الفئة العمرية من 15 حتى 45 عاما بمفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وكذلك تحسين مستوى الخدمات المقدمة لتنظيم الأسرة من خلال الجمعيات الأهلية خاصة فى المناطق الريفية وتقديم الدعم لها.

 

وأضحت الوزارة أن تكلفة البرنامج 100 مليون جنيه من صندوق إعانة الجمعيات وأن هناك 100 جمعية تشارك فى تنفيذ البرنامج وأنه سيتم إنشاء وتطوير 70 عيادة لتنظيم الأسرة فى المناطق المحرومة من الخدمات الطبية.

 

وتابعت الوزارة بأن هذا البرنامج يستهدف مليون و148 ألف سيدة من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة فى 10 محافظات منهم 9 محافظات فى الوجه القبلى ومحافظة البحيرة من الوجه البحرى على مستوى 2257 قرية وحى، وأنه تم اختيار هذه المحافظات نظراً لارتفاع نسبة الخصوبة بها، كما أنها الأكثر فقراً على مستوى الجمهورية، وأيضا الأكثر استفادة من برنامج تكافل وكرامة


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحكومة تنفى زيادة الضرائب لتحديث وتطوير منظومتى الضرائب والجمارك

الحكومة تنفى إنشاء سجن فى العاصمة الإدارية الجديدة

"التربية والتعليم" توضح حقيقة تقليص أعداد الأسئلة فى امتحانات الثانوية العامة

"التربية والتعليم" عن شائعة زيادة الثانوية العامة لـ4 سنوات: هتفضل 3

تكافل وكرامة

الانجاب

انجاب أكثر من طفلين

اخبار مصر




لا تفوتك
التعليم: ضبط طالب بالمنوفية مسئول عن تصوير أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

التعليم: ضبط طالب بالمنوفية مسئول عن تصوير أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

"قوى البرلمان" توافق على زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها

"قوى البرلمان" توافق على زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها

صور.. اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمحافظات.. حالات إغماء بالجملة بين الطلاب والمراقبين.. أول تسريب للامتحان بالمنوفية.. وضبط حالات غش مختلفة داخل اللجان

صور.. اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمحافظات.. حالات إغماء بالجملة بين الطلاب والمراقبين.. أول تسريب للامتحان بالمنوفية.. وضبط حالات غش مختلفة داخل اللجان

قبل انطلاق المونديال.. ماذا تقول مدرجات السوشيال ميديا عن كوبر؟.. راجل بركة وخطته مع المنتخب ماشية بنور الله.. يحب الأسلوب الدفاعى والهجوم على محمد صلاح.. وآخرون يدافعون: مدرب عالمى ويلعب وفقا لإمكانيات لاعبيه

قبل انطلاق المونديال.. ماذا تقول مدرجات السوشيال ميديا عن كوبر؟.. راجل بركة وخطته مع المنتخب ماشية بنور الله.. يحب الأسلوب الدفاعى والهجوم على محمد صلاح.. وآخرون يدافعون: مدرب عالمى ويلعب وفقا لإمكانيات لاعبيه

صور.. المنتخب يتدرب على فترتين فى بيرجمو استعدادا لمواجهة بلجيكا

صور.. المنتخب يتدرب على فترتين فى بيرجمو استعدادا لمواجهة بلجيكا

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة