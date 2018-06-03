الحكومة توضح حقيقة فرض عقوبات على الأسر المنجبة أكثر من طفلين

كتبت هند مختار

أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بنية وزارة التضامن الاجتماعى فرض عقوبات على الأسر التى لم تلتزم ببرنامج "كفاية 2" التابع للوزارة وتنجب أكثر من طفلين، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعى، والذى نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا نية على الإطلاق لدى الوزارة لفرض أى إجراءات عقابية تجاه الأسر التى تنجب أكثر من طفلين، مشددة على أن تلك الأخبار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وتستهدف أحداث حالة من البلبلة لدى الرأى العام.

وأشارت الوزارة إلى أن برنامج ‏"كفاية 2"‏ التابع لها يهدف إلى تحقيق استراتيجية الدولة فيما يتعلق بمواجهه الزيادة السكانية، من خلال رفع الوعى لدى السيدات فى الفئة العمرية من 15 حتى 45 عاما بمفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وكذلك تحسين مستوى الخدمات المقدمة لتنظيم الأسرة من خلال الجمعيات الأهلية خاصة فى المناطق الريفية وتقديم الدعم لها.

وأضحت الوزارة أن تكلفة البرنامج 100 مليون جنيه من صندوق إعانة الجمعيات وأن هناك 100 جمعية تشارك فى تنفيذ البرنامج وأنه سيتم إنشاء وتطوير 70 عيادة لتنظيم الأسرة فى المناطق المحرومة من الخدمات الطبية.

وتابعت الوزارة بأن هذا البرنامج يستهدف مليون و148 ألف سيدة من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة فى 10 محافظات منهم 9 محافظات فى الوجه القبلى ومحافظة البحيرة من الوجه البحرى على مستوى 2257 قرية وحى، وأنه تم اختيار هذه المحافظات نظراً لارتفاع نسبة الخصوبة بها، كما أنها الأكثر فقراً على مستوى الجمهورية، وأيضا الأكثر استفادة من برنامج تكافل وكرامة