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الحكومة تطلق خريطة ترويجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن "رواد 2030"

الأحد، 03 يونيو 2018 06:17 م
الحكومة تطلق خريطة ترويجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن "رواد 2030" الدكتورة غادة خليل مديرة مشروع رواد 2030
مصطفى عبد التواب
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كشفت الدكتورة غادة خليل، مديرة مشروع رواد 2030، التابع لوزارة التخطيط، أن المشروع سيطلق خريطة ترويجية واسترشادية عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الأولوية للدولة، قبل نهاية العام الحالى.


وأضافت غادة خليل، بحسب تصريحات صحفية لها عبر الصفحة الرسمية للمشروع على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن إطلاق هذه الخريطة يأتى فى إطار ما يعرف الشبكة القومية لحاضنات الأعمال والتى أعلن عنها المشروع فى وقت سابق.

 

وكانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد أعلنت أنها متمثلة فى مشروع رواد 2030، بصدد التعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لإطلاق أول شبكة قومية لحاضنات الأعمال فى مصر.

 

وشددت، على استهداف حاضنات أعمال الشبكة القومية لأفكار ومشروعات تقدم حلولًا لمشاكل وتحديات قومية،  مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون مقر الشبكة الأساسى بمعهد التخطيط القومى.

 


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