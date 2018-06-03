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الحكومة الإيطالية الجديدة تتعهد بتوفير وظائف عمل وترحيل المهاجرين

الأحد، 03 يونيو 2018 09:57 ص
الحكومة الإيطالية الجديدة تتعهد بتوفير وظائف عمل وترحيل المهاجرين ماتيو سالفينى وزير الداخلية الإيطالى الجديد
واشنطن (أ ش أ)
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تعهدت الحكومة الإيطالية الجديدة بتوفير فرص عمل للمواطنين وترحيل المهاجرين، وذلك خلال احتفال الزعماء الشعبويين الجدد فى إيطاليا بتأسيس الجمهورية الإيطالية بحضورهم عرضا عسكريا الليلة الماضية.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن ماتيو سالفينى وزير الداخلية الإيطالى الجديد قوله "لقد انتهى وقت الجولات المجانية، وحان وقت حزم حقائبكم" مخاطبا بذلك المهاجرين غير الشرعيين.

ويأتى التعهد بالترحيل الجماعى، بمثابة تذكير بأن إيطاليا لديها حزب يمينى مناهض للمهاجرين بقوة فى ائتلافها الحاكم وأن الاتحاد الأوروبى سيواجه شريكا جديدا بالكامل يحكم رابع أكبر اقتصاد فيه.

 


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