الحكومة: ارتفاع عائدات قناة السويس خلال الثلث الأول من 2018 بنسبة 12.7%

كتبت هند مختار

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، انفوجراف عن ارتفاع عائدات قناة السويس خلال الثلث الأول من 2018 بنسبة 12.7% .

وأوضح الأنفوجراف، أن هذه العائدات تبلغ 1.83 مليار دولار مقارنة بنحو 1.62 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.