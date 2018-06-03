الحكومة: ارتفاع عائدات قناة السويس خلال الثلث الأول من 2018 بنسبة 12.7%

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، انفوجراف عن ارتفاع عائدات قناة السويس خلال الثلث الأول من 2018 بنسبة 12.7% .
وأوضح الأنفوجراف، أن هذه العائدات تبلغ 1.83 مليار دولار مقارنة بنحو 1.62 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، انفوجراف عن ارتفاع عائدات قناة السويس خلال الثلث الأول من 2018 بنسبة 12.7% .
وأوضح الأنفوجراف، أن هذه العائدات تبلغ 1.83 مليار دولار مقارنة بنحو 1.62 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
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