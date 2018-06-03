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الحكم فى دعوى طليقة أحمد الفيشاوى للمطالبة بأجر حضانة ابنته غدا

الأحد، 03 يونيو 2018 02:14 م
الحكم فى دعوى طليقة أحمد الفيشاوى للمطالبة بأجر حضانة ابنته غدا هند الحناوى وأحمد الفيشاوى - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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قررت محكمة أسرة قسم الجيزة - للمرة الثالثة - مد أجل الحكم على فى الدعوى المقامة من هند الحناوى وتطالب بإلزام مطلقها الفنان أحمد الفيشاوى، بدفع أجر حضانة وتكاليف إقامة ابنته "لينا" بلندن لجلسة الغد 4 يونيو.

 

كان شعبان سعيد محامى مطلقة  "أحمد الفيشاوى"، تقدم للمحكمة بحافظة مستندات تحوى تحريات صادرة من مصلحة الضرائب تفيد بأن صافى دخل" الفيشاوى" فى عام 2012 كان 6 ملايين جنيه تقريبا، وأنه لم يتم محاسبته ضريبيا عن عامى 2015 و2016.

 

كما قدم التحريات الصادرة من قسم شرطة الدقى عن دخل الفنان، والتى اكتفت بعبارة "يعمل ممثل وحالته ميسورة، فضلا عن شهادة من نقابة المهن التمثيلية عن عدد المسلسلات واﻷفلام التى شارك فيها الفنان.

 

يذكر أن هند الحناوى، تقدمت بطلبات إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرة بمحكمة الجيزة لشئون الأسرة، لإلزام الفنان بدفع نفقة لابنته "لينا" ومصروفات دراستها بلندن، وأجر مسكن وحضانة.

 


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