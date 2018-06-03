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الأحد، 03 يونيو 2018 03:07 ص
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الجيش اليمنى يعلن سيطرته على المنتجعات السياحية بالحديدة بعد طرد الحوثيين

الأحد، 03 يونيو 2018 03:00 ص
الجيش اليمنى يعلن سيطرته على المنتجعات السياحية بالحديدة بعد طرد الحوثيين الجيش اليمنى
عدن (أ ش أ)
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أظهرت لقطات تلفزيونية سيطرة المقاومة اليمنية على المنتجعات السياحية الخاصة بمنطقة جليفقة والنخيلة والدريهمى فى محافظة الحديدة بعد طرد الحوثيين الذين اتخذوها مقرات عسكرية لهم.

وأظهرت لقطات مصورة لشبكة سكاى نيوز الإخبارية، احتفالات عناصر المقاومة بتحرير المنطقة، كما كشفت اللقطات عن حجم الدمار الذى تسبب به الحوثيون الذين فروا من هذه المنتجعات تحت ضربات وتقدم المقاومة اليمنية.

وتخوض المقاومة معارك ضارية مع ما تبقى من ميليشيات الحوثى الإنقلابية فى مديرية الدريهمى المجاورة، فيما تمكنت المقاومة على إثر المعارك فى الدريهمى من طرد المتمردين من بعض المواقع وأجبرتهم على الفرار من التحصينات، التى كانوا يتمركزون فيها.

وكان زعيم الميليشيات الانقلابية عبد الملك الحوثى قد أمر باعتقال قادة فى ميليشياته ومحاكمتهم على خلفية الانهيارات والانكسارات التى تعرضت لها الميليشيات فى جبهة الساحل الغربى.

 


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