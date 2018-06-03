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الأحد، 03 يونيو 2018 06:09 ص
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الجيش الليبى يدخل أحد الأحياء الغربية لمدينة درنة

الأحد، 03 يونيو 2018 06:00 ص
الجيش الليبى يدخل أحد الأحياء الغربية لمدينة درنة قوات الجيش الليبى
بنغازى (أ ش أ)
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 أعلنت مصادر عسكرية ليبية أن الجيش تمكن من دخول أحد الأحياء الغربية لمدينة (درنة) بعد اشتباكات مع عناصر التنظيمات الإرهابية.

وذكرت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية الليلة، أن 4 غارات جوية استهدفت وسط المدينة فى وقت متأخر مساء اليوم، فيما بثت شعبة الإعلام الحربى للجيش مقاطع فيديو تظهر اللحظات الأولى لدخول القوات المسلحة الليبية لمدينة (درنة) لدحر الإرهابيين.

وقصفت القوات الليبية - فى وقت سابق - بالمدفعية الجماعات الإرهابية المتمركزة فى مشروع العمارات الكورية بالمدخل الغربى من المدينة.

وكان الجيش الوطنى الليبى قد أعلن - أمس - أنه تمكن من السيطرة على معظم مداخل مدينة درنة الليبية، من ناحية الغرب.

 


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