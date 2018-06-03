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الجيش العراقى: تفجير 16 عبوة ناسفة وتدمير 3 أوكار إرهابية فى الأنبار

الأحد، 03 يونيو 2018 10:51 م
الجيش العراقى: تفجير 16 عبوة ناسفة وتدمير 3 أوكار إرهابية فى الأنبار الجيش العراقى
بغداد (أ ش أ)
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أعلن الجيش العراقى، اليوم الأحد ، تفجير 16 عبوة ناسفة تحت السيطرة وتدمير ثلاث أوكار إرهابية فى الأنبار.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمنى العميد يحى رسول - فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن قوة من قيادة عمليات سامراء ، وأثناء تفتيش الطريق المؤدى الى خط اللاين ، عثرت على عبوة محلية الصنع وعالجتها دون حادث ، وألقت القبض على مطلوب فى ناحية الإسحاقى.

وأضاف أن قوة من قيادة عمليات ديالى ، وخلال عملية تفتيش قرية الصخيرية ، عالجت غرف طينية متروكة من الممكن استخدامها كمخزن لتنظيم داعش الإرهابى ، وعثرت أيضا على عبوة محلية الصنع ، وألقت القبض على مطلوب فى ناحية قره تبة.

ولفت الى أن قوة من قيادة عمليات الجزيرة فجرت 16 عبوة ناسفة ودمرت 3 أوكار إرهابية.

وكان القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادى قد أعلن فى وقت سابق تحرير أرض العراق بالكامل من تنظيم داعش الإرهابى.

 


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