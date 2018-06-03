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الأحد، 03 يونيو 2018 04:57 م
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الجيش الباكستانى يعلن مقتل 6 إرهابيين عقب هجوم على الحدود مع أفغانستان

الأحد، 03 يونيو 2018 03:46 م
الجيش الباكستانى يعلن مقتل 6 إرهابيين عقب هجوم على الحدود مع أفغانستان الجيش الباكستانى - أرشيفية
أ ش أ
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أعلن الجيش الباكستانى مصرع 6 إرهابيين وإصابة أخرين، فى رد انتقامى من الجيش الباكستانى، وذلك بعدما هاجم إرهابيون مواقع باكستانية على الحدود الباكستانية - الأفغانية.

وذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية، أن 4 جنود من القوات الحدودية الباكستانية وآخر من القوات الجوية أصيبوا خلال إطلاق الإرهابيين النيران على مواقع حدودية باكستانية وعلى الأسياج الحدودية بين البلدين فى منطقة "باجور" بإقليم "خيبر باختونخوا" ومنطقة أخرى بإقليم "بلوشستان".

وأضاف الجيش الباكستانى، فى بيان، اليوم، أن الإرهابيين يلجأون إلى القيام بمثل هذه الهجمات الإرهابية على باكستان مستغلين المساحات الواسعة غير المراقب عليها والتسهيلات داخل أفغانستان، بهدف منع إنشاء مقرات وأسياج حدودية بين البلدين. مشيرا إلى أن باكستان مستمرة فى إنشاء الأسيجة على الحدود الباكستانية- الأفغانية متحدية هذه الأعمال الإرهابية الخبيثة، فى ضوء تعزيز مكاسب الحملة العسكرية لمكافحة الإرهاب فى البلاد.

 


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