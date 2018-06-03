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"الجنايات" تستأنف غدا محاكمة 4 متهمين بقتل مواطن وإصابة آخرين

الأحد، 03 يونيو 2018 08:41 م
"الجنايات" تستأنف غدا محاكمة 4 متهمين بقتل مواطن وإصابة آخرين محاولة قتل- أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، غدا الإثنين، محاكمة متهمين بقتل مواطن وشروع فى قتل آخر واستعراض القوة.

وأسندت النيابة فى القضية قيام المتهمين "محمد. أ، وياسر. ط، وبدرى. ن، وسامى. ر"، تهمة قتل المجنى عليه "محسن. س" مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، مستخدمين أسلحة بيضاء وعصى وكرابيج ثم توجهوا إلى محل عمله وقتلوه بسبب وجود خلافات جيرة فيما بينهما، واستعرضوا القوة واستخدموا العنف تجاه المجنى عليهم "سيد. ح، وأحمد. س، و محسن. س" قاطنى منطقة ارتكاب الواقعة.

 

 


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