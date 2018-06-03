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الجزيرة تتجاهل دماء الفلسطينين وتغطى مسيرة صهيونية بنيويورك لتأييد إسرائيل

الأحد، 03 يونيو 2018 10:59 م
الجزيرة تتجاهل دماء الفلسطينين وتغطى مسيرة صهيونية بنيويورك لتأييد إسرائيل مسيرة اللوبى الصهيونى فى نيويورك
كتب – محمود محيى
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تجاهلت قناة الجزيرة القطرية الدماء الفلسطينية التى تسيل يوم بعد يوم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلى بتغطيتها الإعلامية لمسيرة اللوبى الصهيونى بأمريكا، تأييدا لجرائم الاحتلال والممارسات القمعية الدموية من جانب دولة الاحتلال الإسرائيلى فى حق الشعب الفلسطينى الأعزل، وأقام اللوبى الصهيونى والجالية الإسرائيلية فى مدينة نيوريورك مسيرة استفزازية اليوم الأحد، استمرت من الـ 11 صباحا وحتى الرابعة عصرا بتوقيت المدينة الأمريكية مرددين هتافات مؤيدة لمجازر جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين.

واخترقت المسيرة التى قامت شرطة نيويورك بتأمينها أهم شوارع المدينة وهو "الافنيو الخامس" وامتدت لقرابة 7أميال وشارك فيها وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، ما لايقل عن 30 ألف يهودى وصهيونى مؤيد لإسرائيل.

اللوبى الصهيونى فى نيويورك
اللوبى الصهيونى فى نيويورك

 

وشارك فى المسيرة الاستفزازية كبار المسئولين الأمريكيين من بينهم عمدة مدينة نيويورك والقنصل العام لإسرائيل فى المدينة، فضلا عن السفير دانى دانون الممثل المقيم لتل أبيب لدى الأمم المتحدة، وقائد شرطة مدينة نيويورك مع كبار مساعديه وممثلين من الكونجرس وأعضاء البرلمان، ومنهم شاك شومر ورؤساء المدن والمقاطعات الخمس فى مدينة نيويورك، وشخصيات عامة وممثلى منظمات مجتمع مدنى وناشطين سياسيين واجتماعيين.

 

وتأتى هذه الاحتفالية بشكل سنوى فى هذا التوقيت والهدف منها إظهار مدى قوة وتفاعل اللوبى المؤيد لإسرائيل الحاملين للجنسية الامريكية والمقيمين على أرضها فى شكل فلكلورى واجتماعى لكنه يضيف بصمة سياسية أولا وأخيرا.

مسيرة اللوبى الصهيونى
مسيرة اللوبى الصهيونى

 

كما اهتمت وسائل الإعلام الأمريكية بالمسيرة، حيث شوهد تواجد إعلامى كبير والعديد من القنوات الأمريكية والعالمية بالإضافة لقناة الجزيرة القطرية، كما أن الحضور الأمنى والشرطة كان بشكل كبير وغير مسبوق.

 

وراى مراقبون أن احتفالية هذا العام كانت أكبر وأكثر من كل عام ربما بمناسبة مرور 70 عاما على قيام الاحتلال الإسرائيلى، وأيضاً بسبب نشوة اللوبى الصهيونى بسبب انتقال السفارة الأمريكية للقدس المحتلة.


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